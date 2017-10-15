Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Paramparça otomobilden sağ çıktılar

Kastamonu’da ağaca çarparak deviren araç ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobildeki iki kişi sağ kurtuldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Yol-İş Sendikası önünde Fethi Abay idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Ağaca deviren otomobil, duramayarak ardından elektrik direğine çarpı. Adeta hurdaya dönen ve paramparça olan otomobilde sürücü Fethi Abay ile Büşra Mazlum (23) araç içerisinde sıkıştı. Önce otomobil sürücüsü Fethi Abay kurtarıldı ve olay yerinde bekleyen ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ardından araçta sıkışan Büşra Mazlum için kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında araçta sıkışan Büşra Mazlum’da sıkıştığı yerden kurtarılabildi. Büşra Mazlum, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri, kaza yerinde yoğunlaşan vatandaşları uzaklaştırmakta büyük güçlük çekti. Kısa süreliğine kaza nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde trafikte aksadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı imha edildi

PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı imha edildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA