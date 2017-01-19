Park halindeki otomobilde yangın

Yangın, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Yeşilırmak Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çakır’a ait park halindeki 42 EHJ 89 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaptığı soğutma çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hala geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.