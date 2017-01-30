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Park nedeniyle kardeşini bıçakladı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde evin önüne park edilmesi konusunda çıkan kavgada B.G. kardeşi T.G.'yi bıçakla yaraladı.

  • DHA
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Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi Nalan Sokak'ta meydana geldi. Aynı apartmanda oturan T.G. ile kardeşi B.G. arasında evin önüne park edilmesi konusunda tartışma yaşandı. B.G. mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi T.G.'yi bıçakladı. Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.G. tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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