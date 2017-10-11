Patlamanın ardından bilirkişi heyeti ve müfettişler bölgede

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş'ta meydana gelen ve 4 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından olay yerindeki incelemeler sürerken, bilirkişi heyeti ve müfettişler bölgede inceleme yapıyor.

Aliağa ilçesindeki Tüpraş Rafinerisinde sabah saatlerinde bir patlama meydana gelmiş ve 4 işçi hayatını kaybetmişti. Gaz sıkışması nedeniyle patlamanın meydana geldiği ifade edilirken, Tüpraş tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.25'de Tüpraş İzmir Rafinerisi Ürün Tankında yapılan bakım sonrası devreye alma çalışmaları sırasında yüzer tavanlı nafta tankında gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde bakım ve kontrol için bulunan yüklenici firma çalışanlarımızdan 5 kişi patlamadan etkilenmiştir" denildi.

İhmal var mı araştırılıyor

4 işçinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede de incelemeler devam ediyor. Patlamanın ardından bölgeye giden AFAD İzmir İl Müdürü Osman Metin Saroğlu da ekiplerden bilgi aldı.

Olay yerinde inceleme yapan uzman ekip de geniş çaplı bir rapor hazırlamaya başladı. Bilirkişi heyeti ve müfettişlerin yaptığı araştırmaların ardından ise bir ihmal olup olmadığı önümüzdeki günlerde belli olacak.