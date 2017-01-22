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Patoz makinesine kolunu kaptıran çocuk öldü

Kars'ta patoz makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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Alınan bilgiye göre, Karadağ Mahallesinde ikamet eden 8 yaşındaki İsmail U. evlerinin yakınında çalışır haldeki patoz makinesine yaklaşınca önce montunu, sonra da kolunu makineye kaptırdı.

Kolu kopan İsmail U. ambulansla kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

İsmail U'nun cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Muhabir : Cüneyt ÇelikYayınlayan : Murat Kaban

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