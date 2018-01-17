Filistin direnişinin sembol ismi Fevzi el-Cüneydi Payitaht dizisinin oyuncuları ile buluştu

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin son sembol ismi olan Fevzi el-Cüneydi Payitaht dizisinin oyuncuları ile bir araya geldi.

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülüp işkence yapılan 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi, Filistin’in bir karış toprağını düşmana vermeyen II. Abdülhamit Han’ın hayatının anlatıldığı dizinin setini ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı Seka Film Platosu’nda gerçekleşen ziyarette 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi’yi dizi oyuncları Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi ünlü oyuncular karşıladı. Fevzi el-Cüneydi dizi setinde bile olsa Osmanlı askerleri ile bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca Fevzi el-Cüneydi bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

“İnşallah bu tarihimiz tekrar Filistin’e geri gelir ve Filistin’i tekrar işgalci İsrail askerlerinden özgürleştiririz”

Burada bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Fevzi el-Cüneydi, “Asker abilerimi gördüğümde bizim eski tarihimizi hatırladım. Bize Filistin’de anlatıkları tarihi hatırladım. Çünkü gerçekten çok derin bir tarihimiz var. İftihar duyacağımız bir tarihimiz var. İnşallah bu tarihimiz tekrar Filistin’e geri gelir ve Filistin’i tekrar işgalci İsrail askerlerinden özgürleştiririz” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz”

Bu akşam Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Fevzi el-Cüneydi, “Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk gördüğümde teşekkür edeceğim. Çünkü gerçekten Erdoğan Filistin’deki kardeşlerimizin yanında sürekli yer aldı. Davamıza sahip çıktı ve davamızı bütün dünyaya duyurmaya çalıştı. Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bütün kötülüklere rağmen onların orada bu direnişi gösteriyor olması gurur verici”

Dizinin Tahsin Paşa’sı Bahadır Yenişehirlioğlu, “Kardeşimizin bugün aramızda olması bizi çok mutlu etti. Biz kendisini bütün dünyaya lanse ettiği fotoğrafla tanıyoruz. O fotoğrafı yüzlerce kez paylaştık. O fotoğraf bir kahramanlığı ortaya koyuyordu. İsrail’in zavallılığını, yalnızlığını ve acziyetini ortaya koyuyordu. Bu yaştaki bir delikanlının etrafını sara İsrail askerlerinin ne denli panik halinde olduğunu gösteriyordu. Filistin bizim için vazgeçilmez. Çünkü orası bizim kırmızı çizgimiz. Orası bizim ilk kıblemiz. Oradaki kardeşlerimiz ile tarihi dini ve milli bağlarımız var. Bugün bizim canlandırdığımız Abdülhamit dönemini kardeşimiz ne kadar güzel ifade etti. Bu tarihi bağlar bizi birbirimize bağlıyor. Bütün kötülüklere rağmen onların orada bu direnişi gösteriyor olması gurur verici” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Fevzi el-Cüneydi ve dizi de rol icabı Abdülhamit Han’ın askerlerini oynayan oyuncular İsrailli askerlerin fotoğrafına tepki olarak kol kola yürüdüler.