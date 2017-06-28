Paylaş ki çoğalsın!

Ramazan ayının ilk günüyle birlikte hummalı bir çalışmaya başlayan Yardımeli Derneği, ’İnsanlık için Kardeşlik Vakti’ sloganıyla ülkemizde 81 ilimizde, dünyada Balkanlardan, Asya’ya, Asya’dan Afrika’ya Irak, Suriye, Yemen ve Filistin/Gazze’nin de içinde bulunduğu 20 ülkede Ramazan sevincini ihtiyaç sahiplerine taşımaya gayret etti.

Yeryüzü Sofraları

Yurtiçinde temsilcilikler, yurtdışında ise ofis ve partner kuruluşlar aracılığıyla organize edilen iftar sofralarına Ramazan boyunca 480bin ihtiyaç sahibi kardeşimiz misafir oldu. Ramazan ayının son iftarına kadar süren bu çalışmada yüzbinlerce ihtiyaç sahibi kardeşimizle aynı sofrada iftar etme imkanı bulduk.

Kumanya, Kumanya Kartı

Kumanya Kartı uygulaması ile bu anlamda STK’lar arasında önlük yapan Yardımeli Derneği, Türkiye genelinde yaygın bir zincir marketle yapılan protokol sayesinde kart sahipleri bu marketlerden diledikleri gibi alışveriş yapma imkanına kavuşturdu. Kumanya Kartı ile ihtiyaçların karşılanamayacağı şehir merkezlerine uzak yerleşim yerlerinde ise kumanya kolileri dağıtılıyor. Ramazan ayı boyunca 49.400 ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırdık.

Yetimler bayrama buruk girmesin diye,

Her çocuğu heyecanlandırır bayramlık alışverişi, bayramdan önce ailesiyle çıktığı bayramlık alışverişi her çocuğun mutluluğudur. İşte bu mutluluktan mahrum kalmasın diye yetimler, her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da yetimler sevinsin, bayrama buruk girmesin diye bayram öncesi yetim çocuklar Yardımeli ile birlikte bayramlık alışverişine çıktılar. Hem de diledikleri gibi, istedikleri renkte. Yetime Bayramlık projesi kapsamında 43 bin yetim çocuğumuzu bayramlıklarıyla sevindirdik.

Kuran’ın doğum ayı Ramazan

Hiç şüphesiz ki Ramazanın en güzel hediyesi yüce kitabımız Kuranı Kerimdir. Bu bilinçle hareket eden Yardımeli Derneği Kuranın doğum ayı Ramazan ayında gönülleri de doyurmak için, 10 ülkede binlerce kardeşimize Kuranı Kerim hediye ettik.