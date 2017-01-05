Pazarcık'ta PKK operasyonu: 3 gözaltı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Ş.O., H.S. ve M.M.'nin terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiğini, sosyal medyada da örgütün propagandasını yaptığını saptadı.
Polisin düzenlediği operasyonla şüpheliler, evlerinde yakalandı. Gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
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