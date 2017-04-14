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Pegasus uçağında teknik arıza

Paris-İstanbul seferini yapan uçak, teknik bir arızadan dolayı kalkış yaptığı Orly Havalimanı'na döndü.

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Pegasus Havayollarının Paris-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, teknik bir arızadan dolayı kalkış yaptığı Orly Havalimanı'na yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Fransa'nın başkenti Paris'ten Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden Pegasus'a ait tarifeli uçakta kalkıştan bir süre sonra teknik arıza yaşandı.Kaptan pilot, arıza nedeniyle kuleyle irtibata geçerek, geri dönüş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından, bir süre Paris semalarında tur atan uçak, Türkiye saatiyle 15.30'da Orly Havalimanı'na sorunsuz indi.

Kontrollerin ardından uçağın sefere devam edip etmeme durumunun belirleneceği kaydedildi.

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