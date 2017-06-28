Pegasus yolcularına ücretsiz Turkcell Dergilik aboneliği

Turkcell ve Pegasus Hava Yolları dijital yayıncılık konusunda bir iş birliğine imza attı. İşbirliği kapsamında Pegasus’la seyahat eden misafirler, Türkiye'nin en popüler dergilerini uygun fiyatlarla cep telefonu veya tabletten okuyabilme imkânı sunan Turkcell Dergilik uygulamasından uçuş yaptıkları tarihte, 24 saat süresince ücretsiz yararlanabilecek. Dergilik uygulaması içinyolcuların Pegasus yazıp 0 532 752 00 07’ye mesaj göndermesi yeterli olacak.

300’den fazla dergi Pegasus ile ücretsiz

1 Temmuz’da hayata geçecek işbirliği kapsamında, Pegasus misafirleri uçak içinde geçen sürede Turkcell Dergilik uygulamasında yer alan 300’den fazla dergiden dilediklerini okuyabilecek, online iken indirdikleri dergileri uçuş süresinde çevrimdışı olarak da okumaya devam edebilecek. Magazinden ekonomiye 300’den fazla yayının güncel ve geçmiş sayılarına ulaşma imkânı sunan Turkcell Dergilik ile yapılan işbirliği kapsamında, Pegasus misafirleri, uçuşları boyunca uygulama bünyesindeki dergileri okuyarak keyifli vakit geçirme fırsatı bulabilecek. Pegasus Hava Yolları’nın uçak içi yayını Flypgs.com Magazine de Turkcell Dergilik uygulamasında yerini alacak.

Turkcell Dergilik ile keyifli yolculuklar

Pegasus ile gerçekleştirilen işbirliğiyle ilgili konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şunları söyledi: “Dünyada çok sağlam bir yer edinen dijital yayıncılık, ülkemizde henüz çok yeni farkındalık sağlayabilmiş durumda. Dergilik olarak bu alana öncülük etmiş olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Dergilik ile Türkiye’de dijital okuma dönüşümünü sağlarken, gazetecilerin telif haklarını koruyan bir uygulamaya imza attık. Hem okuyucunun hem de yayıncının yanında olan uygulamamızda dergi sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Dergilik uygulamamız sayesinde, Pegasus misafirlerine keyifli bir yolculuk sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Mehmet T. Nane: Önceliğimiz, misafirlerimizin memnuniyeti…

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ise, “Sivil havacılık sektörünün geleceğine misafir odaklı yaklaşımların damgasını vuracağına olan inancımızla, her zaman misafir deneyimimizi iyileştirmek amacıyla çalışmalar sürdürüyoruz. Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği de bunun bir göstergesidir. İşbirliğimiz çerçevesinde, Pegasus misafirleri Turkcell Dergilik uygulamasından ücretsiz yararlanabilecek ve uçuşları boyunca uygulama bünyesindeki dergileri okuyarak keyifli vakit geçirme fırsatı bulabilecek. Misafirlerimizi, hayatı kolaylaştıran uygulama ve hizmetlerle buluşturmak ve memnuniyetlerini artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.