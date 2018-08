Türkiye'den Perseid Meteor Yağmuru nasıl izlenecek Perseid Meteor Yağmuru nedir bugün saat kaçta gerçekleşecek Perseid Meteor Yağmuru için geri sayım başladı! Merakla beklenen Perseid Meteor Yağmuru nedir bugün saat kaçta gerçekleşecek? Hangi ülkelerde gözlemlenebilecek? Türkiye'den Perseid Meteor Yağmuru izlenebilecek mi? Farklı bir kuyruklu yıldızın eseri olan meteor yağmurları hakkında ne biliyoruz? 1992 yılından beri görülen Perseid Meteor Yağmurları, Türkiye'den ve dünyadan pek çok fotoğrafçının objektifine yansıyan görüntüleri bu haberimizde derledik. Meteor yağmuru her sene pek çok kez yaşanan şahane bir doğa olayı ve her ne kadar hepimiz izlemek için can atsak da aslında bu manzaranın sebebinden çoğumuz haberdar değiliz. Meteor yağmurları, izleme şansına sahip olduğumuz en etkileyici doğa olaylarından biri. Üstelik kuzey ışıkları ya da güneş tutulması gibi pek çok görsel anlamda etkileyici doğa olayının aksine oldukça yaygın ve dünyanın her bölgesinde gözlemlenebiliyor. Meteor yağmurları halk arasında yıldız kayması olarak biliniyor fakat aslında ortada tam olarak 'kayan bir yıldız' yok. Bu görsel şölenin oluşmasında etkili olan şey aslında kuyruklu yıldızlardan arda kalan kalıntıların atmosferimize yaklaşması ve çarpıp parçalara ayrılarak Dünya'ya doğru düşmeye başlaması. Yani bir kuyruklu yıldızın kalıntılarının uzayda dolaştığı bölgelere yaklaşıp içinden geçmeye başladığımızda bu kalıntılar Dünya'ya düşmeye başlıyor ve biz de bu enteresan doğa olayını izleme şansına erişiyoruz. İşte Perseid Meteor Yağmuru ile ilgili son haberler...

Gökbilimcilerin yılın en önemli gökyüzü olayları arasında gösterdiği Perseid göktaşı yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle izlenebilecek.



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, "Yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek. Göktaşlarını daha iyi görebilmek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor." dedi.



Özdemir, AA muhabirine, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedeninin güneş sisteminde başı boş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söyledi.



Oluşan yanmanın da Perseid göktaşı yağmuru olarak adlandırıldığını aktaran Özdemir, yıl içerisinde periyodik olarak bazı zamanlarda bu göktaşı yağmurlarının oluştuğunu belirtti.



Özdemir, göktaşı yağmurunun 12-13 Ağustos'ta çıplak gözle izlenme şansının yüksek olduğunu belirterek, "12-13 Ağustos'ta dünya bu akıntının içerisine girecek ve dünya atmosferiyle etkileşen bu küçük parçacıkların bıraktığı yanma izleri gece daha iyi görebilecek. Gökyüzü meraklıları gece yarısını beklerse daha fazla göktaşı akıntısını izleme fırsatı bulabilecekler." dedi.

"Perseid'i göz ile takip etmek çok daha kolay ve zevklidir." diyen Özdemir, göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç olmadığına dikkati çekti.



Göktaşlarının mikron düzeyinde çok küçük olduğuna işaret eden Prof. Dr. Özdemir, atmosfere hızlı girdikleri için görseli güzel bir parlaklık ortaya çıktığını kaydetti.



Özdemir, güneş sisteminin ilk oluşum yıllarında var olan büyük göktaşlarının günümüzde söz konusu olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:



"Şimdi günümüzde böyle büyük göktaşları olmadığı için bunların yeryüzüne ulaşma imkanı bulunmuyor. O yüzden kimsenin 'başıma göktaşı düşecek' korkusuna kapılmasına gerek yok. Çünkü bunlar son derece küçük meteor parçacıkları ve yere düşme ihtimali yok. Bunlar atmosferde yanıp gaz fazına geçiyorlar.



Bazen uzayda başı boş göktaşı ortaya çıkıyor ve dünya atmosferine girdiklerinde yeryüzüne ulaşabiliyor. Bu taşların bilimsel bir değeri var, bundan dolayı yere ulaşan bu küçük parçacıkları bilim insanları satın alıyorlar ve inceliyorlar. Yoksa bu parçaların kuyumcuda alınıp satılacak türden bir değeri veya mücevherat değeri bulunmuyor. Perseid akıntısında böyle bir olay beklenmiyor. Yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek. Göktaşlarını daha iyi görebilmek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor."



Özdemir, yılda periyodik olarak 10-12 civarında göktaşı yanmasının meydana geldiğini, bunların en ihtişamlı olanın ise Perseid olduğunu sözlerine ekledi. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı, her sene ağustos ayında parlak bir gösteri gerçekleştiriyor.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden (TUG), gökyüzü şölenine ilişkin yapılan açıklamada, halk arasında 'yıldız kayması' diye bilinen olayın, aslında göktaşlarının son derece yüksek hızlarla Dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluştuğuna dikkat çekildi.Yıldızlarla ilgisi olmadığı belirtilen bu meteorların, çoğunluğu kum tanesinden daha küçük boyutlu kaya parçaları ve kozmik moloz olduğu, çoğunun Dünya yüzeyine hiç ulaşamadığı, ulaşabilenlerin de 'meteorit' adıyla anıldığı kaydedildi.



TUG uzmanları, meteor yağmurlarının en etkileyici olanlarının Perseid ve Leonid meteor yağmurları olduğuna dikkati çekti. Gökbilimciler, Perseid meteor yağmurunun ağustos, Leonid meteor yağmurunun ise kasım ayında görüldüğünü söyledi. Ağustos ayında gözlenen Perseid meteor yağmurunun, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının artıklarının Dünya atmosferine sürtünerek yanmasıyla oluştuğuna işaret edildi. Aslında gezegenimiz, 17 Temmuz'dan itibaren Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının yörüngesindeki kalıntılar içinden geçmeye başladı.



ÇIPLAK GÖZLE İZLENEBİLECEK TUG'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



"Göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos'ta gece yarısından sonra maksimuma ulaşacaktır. Şehir ışıklarından uzak bir yerde gece boyunca saatte 60 kadar meteor görmek mümkün. Perseid meteor yağmuruyla ilişkili tüm meteorlar Perseus (Kahraman) takımyıldızından geliyormuş gibi görünecektir. Bu yüzden özellikle Perseus takımyıldızının gece boyunca yükselmesini beklemek gerekecektir. Perseus takımyıldızı, ülkemizdeki gözlemciler için gece yarısı civarında kuzeydoğudan yükselecek, bu sırada Ay da yeniay konumunda olacak. Meteor yağmurlarını gözlemek için insan gözü dışında özel bir gözlem aletine ihtiyaç yok. İhtiyaç duyacağınız şey, şehir ışıklarından uzak bir yer, açık ve bulutsuz bir gökyüzü, hava soğuksa soğuğa karşı kalın giysiler ve tercihen rahat bir şezlongdur."



DİĞER METEOR YAĞMURLARI



TUG uzmanları, 20-21 Ekim tarihlerinde Orionid (Avcı) göktaşı yağmuru yaşanacağını, saatte 20 civarında, 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Leonid (Aslan) göktaşı yağmurunda ise saatte 15 civarında göktaşı izlenebileceğini kaydetti. Uzmanlar, 2017'nin en son gök olayının 13-14 Aralık tarihlerinde Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru olacağını, saatte 120 kadar meteor görülebileceğini aktardı. Ancak meteor yağmuru 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece maksimum seviyeye ulaşacak. PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?



1992 yılından beri görülen Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.



Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, “yıllık” olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor.



1992 yılından beri görülen Perseid Meteor Yağmurları, geçtiğimiz yıl Türkiye'den ve dünyadan pek çok fotoğrafçının objektifine böyle yansımıştı... Elverişli koşullarda, gece boyunca saatte 60'a kadar meteor görmek mümkün olacak. Perseus takımyıldızı, gece yarısı civarında kuzeydoğudan yükselecek. Perseus'un gökyüzünde daha yüksek olacağı saatleri (23:00 ve daha sonrası) beklemenin gözlem için uygun olacağı belirtiliyor. Bu haftasonu uydumuz Yeni Ay evresinde, bu da gözlem için elverişli bir durum. Ay gökyüzünü aydınlatmayacak. Meteor yağmuru çıplak gözle izlenebilecek. Yani ihtiyacımız olan tek şey açık ve bulutsuz bir gökyüzü

