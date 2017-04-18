Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Piknik yolunda can pazarı

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde pikniğe giden aile fertlerinin içinde bulunduğu otomobil, yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Yola savrulan otomobilde bulunan anne ile kızı yaralandı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'in Bozyaka semtinde oturan Özay Özdemir, yanına eşi Emine Özdemir, kızı Duygu Özdemir ve oğlu Yiğit Özdemir'i de alarak, Menemen İlçesi'ndeki yakınları ile buluşup, piknik yapmak üzere yönetimindeki 10 ZT 488 plakalı otomobille yola çıktı. Altınyol Bayraklı girişinde bulunan kavşağa hızlı girdiği belirtilen Özay Özdemir, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobili ile yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı. Otomobil ters yöne dönüp durdu. Ön tarafı büyük hasar gören ve hava yastığı açılan araçta bulunan Emine Özdemir ile kızı Duygu Özdemir yaralanırken, sürücü Özay Özdemir ve oğlu Yiğit Özdemir kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler tarafından otomobilden çıkartılan anne ve kızı, ambulans gelene kadar yol kenarında yere yatırılıp bekletildi. Yiğit Özdemir, annesi ve ablasının yüzüne güneş gelmemesi için montuyla gölge yaptı. Anne ve kızı, olay yerine gelen ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne  kaldırılıp tedaviye alındı.
 
Özay Özdemir, kazanın nasıl olduğunu anlayamadığını belirtirken, "Pikniğe gitmek için yola çıktık. Viraja girerken, beton bariyere çarptım. Ardından otomobil tekrar yola girdi. Nasıl olduğunu bir türlü anlayamadım. Allahtan kimseye fazla bir şey olmadı. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Evet' çıkınca bahse girdiği dairenin sahibi oldu

'Evet' çıkınca bahse girdiği dairenin sahibi oldu

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA