Piramit sistemle kripto vurgunu

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Ekiplerinin yürüttüğü operasyonda kripto paralar üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye darbe vuruldu. Ekipler suç örgütü tarafından TurkeyMMM adı altında piramit yapı sistemi kurulduğunu belirledi. Bu sistem ile vatandaşlara yüksek kazanç vaadinde bulunulduğu ve üyelik işlemlerinin www.turkeymmm.net isimli internet sitesi üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

LİDERİ RUS KÖKENLİ

Sisteme üye olanların yatırmak istedikleri paraları suç örgütüne ait kripto para cüzdanlarına gönderdikleri, sistemde belirli bir üye katılımı sağlandıktan sonra suç örgütü tarafından kripto paraların sıfırlanarak zarara uğratıldıkları saptandı. Suç örgütünün bu yöntemle şu ana kadar 1 milyon 200 bin TL civarında haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı. Soruşturdma sonucu çetenin en üst düzey yöneticisi Rus kökenli Sergey Mavrodi ile birlikte toplamda 33 şüpheli şahıs tespit edildi. İstanbul, Eskişehir Antalya, Mersin, Düzce, İzmir, Tekirdağ Bursa, Hatay, Konya, Zonguldak, Denizli, Muğla, Diyarbakır, Ankara, Sivas ve İzmir olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar gerçekleştirildi.

BİLGİSAYAR İNCELENİYOR

Toplamda 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 31 adet dizüstü bilgisayar, 42 adet cep telefonu, 8 adet Tablet ile birlikte çok sayıda suçla alakalı doküman incelemeye alındı.