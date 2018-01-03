Piranşehir'de 3 İran istihbarat görevlisi hayatını kaybetti
İran'ın batısındaki Piranşehir'de devam eden gösterilerde 3 İran istihbarat görevlisi hayatını kaybetti
Reuters haber ajansı İran'ın batısındaki Piranşehir'de devam eden gösterilerde 3 İran istihbarat görevlisi hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.