Pitbull ve dogo cinsi köpek besleyen 2 kişiye 12 bin 600 lira ceza kesildi
Kayseri'de tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan 'pitbull' ve 'dogo' cinsi köpek besleyen iki kişiye, 12 bin 600 lira para cezası kesildi.
- AA
Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik tarafından oluşturulan denetim ekipleri, bazı kişilerin tehlikeli köpek ırkı beslendiği yönündeki ihbarını değerlendirdi.
Gültepe ve Gesi mahallelerinde yapılan incelemelerde iki ayrı adreste "pitbull" ve "dogo" cinsi köpek bulundu.
Köpeklerin sahiplerine 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında tehlikeli ve yasaklanan köpek ırklarını besledikleri için 6 bin 300'er lira idari yaptırım cezası uygulandı.
Köpekler, Molu Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
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