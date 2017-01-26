PKK operasyonlarýna FETÖ'den kara propaganda

15 Temmuz darbe giriþiminin ardýndan gözaltýna alýnan 17’si tutuklu 19 kiþinin yargýlanmasýna Bursa 8. Aðýr Ceza Mahkemesi’nde baþlandý. Haklarýnda, ‘silahlý terör örgütüne üye olma, silahlý terör örgütü kurma veya yönetme’ suçlarýndan 25 yýla kadar hapis cezasý istenen sanýklar hakim karþýsýna çýktý. Ýtirafçý Y.E.’nin iddianamede yer alan ifadesinde, 17-25 Aralýk olaylarýndan sonraki algý operasyonlarý yer aldý. Örgüte mensup polisler tarafýndan Þýrnak, Cizre, Mardin Nusaybin, Diyarbakýr Sur'daki terör operasyonlarý hakkýnda kara propaganda yapýldýðýný ifade eden Y.E., “Güvenlik güçlerinin yapmýþ olduklarý operasyonlarý yersiz gösterip, bu operasyonlarý hükumetin sözde oy intikamý olarak lanse ediyorlardý. Ayrýca operasyonlarda þehit düþen personelin sorumlusunun, silahlarýn þehirlere yýðýlmasýna ve hendeklerin kazýlmasýna sözde izin veren yeni yönetim ve ona baðlý istihbarat ve terör polisleri olduðu yönünde konuþmalar yapýyorlardý. Herkesin içinde kýþkýrtýcý tarzda, 'Bizi ölüme gönderdiler, devlet haksýz, burada katliam yapýyor. Masum vatandaþýn öldürülmesine göz yumuluyor' diyerek, güvenlik güçlerinin moralini bozmaya çalýþýyorlardý. Çatýþma ortamlarý, yaþanan sýkýntýlar üzerine bir de bu þahýslar tarafýndan yapýlan bu tarz konuþmalar FETÖ/PDY mensubu olmayan polisleri bile etkiliyordu" dedi.

“Kýzlarla görüþmeler aðabeylerin evlerinde oluyordu”

Örgüt içi evlilikten de bahseden Y.E., “Bize 'Askerliðinizi yaptýnýz, artýk evlenmeniz gerekiyor, size cemaat içinden ablalar bulacaðýz' dediler. Bana Gökhan adlý kiþi, yanýnda getirdiði bilgisayardan bayan fotoðrafý ve altlarýnda yazan bilgileri göstererek, 'Sana bu kýzý uygun gördük, beðenirsen görüþtürelim' dediler. Yaklaþýk 6-7 fotoðraf gösterdiler, bunlardan iki tanesi ile yüz yüze görüþtüm. Görüþmeler aðabeylerin evlerinde oluyordu. Kapý açýk oluyordu. Ben görüþtüklerimi beðenmedim. Kendi bulduðum biriyle evleneceðimi söyledim. Bana, 'Büyük bir vebal, kendi bulduðunla evlenirsen hizmete ihanet etmiþ olursun, çocuðun sakat doðabilir, baþýnýza iþ gelebilir' dediler. Daha sonra kendim bir kýzla tanýþtým, uygun mu diye sordum aðabeylere. Bu evliliðe onay vermediklerini, evlenirsem sonuçlarýna katlanacaðýmý söylediler" þeklinde konuþtu.

“Þefkat tokadý yedin”

Örgütü dinlemeyip kendi bulduðu kadýnla evlenmesinin ardýndan bazý sýkýntýlarla karþýlaþtýðýný ifade eden Y.E., “Eþimle cemaat yüzünden tartýþmalar yaþýyorduk. Aðabeyler, 'Seni uyarmýþtýk, istersen boþan, biz sana yeni eþ buluruz' dediler. Eþimden boþandýktan sonra örgüt içindekiler bana, 'Biz seni uyarmýþtýk, þefkat tokadý yedin. Biz sana yeni birini buluruz' dediler” þeklinde konuþtu.