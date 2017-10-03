Terör örgütü PKK sivillerin canına kastediyor

Bölücü terör örgütü PKK, Türkiye'nin istikrar, barış ve huzur ortamını bozmak amacıyla kanlı saldırılarını sürdürüyor.

Kırsalda umduğunu bulamadığı için saldırılarını şehir merkezlerine taşıyan teröristler, kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcılarla vatandaşları "canlı kalkan" yaptı.

PKK, evleri ve işlerinden ettiği, topraklarını terke zorladığı sivillerin canına da kasteden saldırılar gerçekleştirdi.

Arkasında halk desteği bulamadığı için baskı kurmak ve varlığını koruyabilmek amacıyla genç, yaşlı, çocuk, öğretmen, muhtar, siyasetçi ayrımı yapmayan terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırılarda onlarca sivil yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı ya da sakat kaldı.

Ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri kararlı mücadelesine devam ediyor.

Başarılı operasyonlarla ağır darbe vurulan terör örgütünün son hedefi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyruklular oldu. Teröristlerin, 25 Eylül'de minibüse ateş açması sonucu 3 Afganistan uyruklu hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Bu saldırılar terör örgütünün hain yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.