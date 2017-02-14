PKK/KCK şüphelisinin evinden FETÖ elebaşı Gülen'in kitapları çıktı

Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Çerkezköy, Ergene ve Çorlu ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla K.T ve İ.K, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla da İ.T, A.T ve Y.T gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

K.T'nin evinde yapılan aramada ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları bulundu.