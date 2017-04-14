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PKK/KCK terör örgütü sözde sorumlusu tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde askeri ve ideolojik eğitim aldıktan sonra örgütün sözde üst yönetimi tarafından Mersin'e terör örgütü adına sorumlu düzeyde faaliyet yürütmek için gönderildiği tespit edilen zanlı tutuklandı.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, Mersin ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma başlattı.

PKK/KCK terör örgütü içerisinde askeri ve ideolojik eğitim aldıktan sonra örgütün sözde üst yönetimi tarafından Mersin'e terör örgütü adına sorumlu düzeyde faaliyet yürütmek üzere gönderildiği tespit edilen K.S.Y'nin Adıyaman'a gittiği bilgisine ulaşan ekipler zanlıyı yakaladı

Mersin'e getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

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