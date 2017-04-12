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PKK/KCK'ya İHA destekli operasyon: 11 gözaltı

Gaziantep'te PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda suç aletine el konuldu.

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İnsansız hava aracı (İHA) ile görüntülenen operasyonda güvenlik güçlerinin çalışmaları nefes kesti. Gaziantep Valiliği tarafından operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına il merkezinde faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik, insansız hava aracı destekli bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonda, (11) şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şahıslarla birlikte çeşitli suç aletleri ve terör örgütünü simgeleyen materyallere el konulmuştur’’ denildi.
 

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