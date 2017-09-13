PKK'lı teröristi yağmaladığı 42 numara ayakkabı yakalatmış

Kulp İlçesi Şenyayla Bölgesi'nde, 12 Ağustos 2011 tarihinde Muş Valiliği'nde Kaymakam adayı olarak staj yapan Kenan Erenoğlu ile Mardin 70'inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli er Aykut Çelik'in PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırılmasına ilişkin dava kısa süre önce karara bağlandı. Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 'Andok' kod adlı PKK'lı terörist Eşref Işık'a 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Muş'un Hasköy ilçe Jandarma karakol komutanı Astsubay Mehmet Çapar'ın şehit edilmesi', 'Kaymakam adayı ve bir askerin kaçırılması', '2 korucunun öldürülmesine teşebbüs', 'nitelikli yağma', '9 kişiyi hürriyettin yoksun kılma', 'vahim nitelikli silah taşıma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 197 yıl hapis cezası verdi.

KARAKOL KOMUTANINI ŞEHİT EDİP, GÖÇER ÇADIRLARINA KAÇTI

Gerekçeli kararı açıklayan mahkeme heyeti, Işık'ın 12 Ağustos 2011 tarihinde Kaymakam adayı Erenoğlu ile er Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerine katıldığını vurguladı. Kararda 20 Eylül 2012 günü, Muş'un Hasköy İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı timlerinin operasyon yaparken Karakütük Köyü, Pirtik Deresi Mevkii'ne geldikleri ifade edildi. Hasköy Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Mehmet Çapar'ın, bir korucu ile dere yatağını kontrol etmek isterken gördükleri 'Andok' kod adlı Eşref Işık'ın sivil, 'Server' kod adlı teröristin 'leşker' olarak bilinen yöresel kıyafetli halde gördüğü çatışmaya girdiği kaydedildi. Bu çatışmada karakol komutanı Mehmet Çapar 4 kurşunla şehit oldu.

'Andok' kod adlı terörist, ayakkabısını bırakıp, Karakütük köyündeki göçer çadırlarına doğru kaçarken tabanca ile tehdit ettiği bir aileden ayakkabı gasp etti ve ormanlık alana gitti.

Bölgede operasyon yapan timler 3 gün sonra sivil kıyafetli 'Andok' kod adlı Eşref Işık'ı yakalarken ayağına büyük gelen siyah renkli 42 numara ayakkabı dikkat çekti. Askerler, teröristi ayakkabı gasp edilen aileye, sonra şehit olduğu sırada Astsubay Çapar'ın yanındaki korucuya teşhis ettirdi. Çadırından 42 numara ayakkabı çalınan aile ve korucu, Işık'ın askere ateş edenlerden biri olduğunu teşhis etti. Kriminal incelemede de Işık'ın üzerindeki gömlek ve tişörtün ön kısmında atış artığı tespit edildi.

Astsubay Mehmet Çapar'ın şehit edilmesi olayıyla ilgisi olmadığını söyleyen Işık, "Üzerimde silah yoktu. Yanımdaki 'Server' kod adlı arkadaşım, Dur ihtarının ardından hemen silah çekip, Mehmet Çapar'ı öldürdü" dedi.

KAYMAKAM ADAYI TEŞHİS ETTİ

Işık'ın yakalanmasının ardından, fotoğrafları çekilerek bölgede meydana gelen terör olaylarının mağdurlarına teşhis ettirildi. Teşhis işleminde Eşref Işık'ın 12 Ağustos 2011'de kaymakam adayı Erenoğlu ve er Aykut Çelik'in kaçırılması, 10 Ağustos 2009'da Kulp kırsalında 2 korucuyu öldürmeye teşebbüs, 13 Mayıs 2012'de Kulp - Muş karayolunun kesilmesi ve 9 vatandaşın alıkonularak propaganda yapılması, aynı yerden Ak Parti Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik'in kaçırılması, 20 Eylül 2012'de Astsubay Mehmet Çapar'ın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı ortaya çıktı. Kaçırıldıktan sonra PKK'nın Kandil Dağı'nda bulunan kampına götürülen ve 19 ay 1 gün sonra serbest bırakılan kaymakam adayı Erenoğlu da kendisini kaçıran PKK'lıların arasında Eşref Işık'ın olduğunu teşhis etti. Yakalanan bazı PKK'lıların da fotoğraf teşhisi üzerine Eşref Işık hakkında dava açıldı.

42 NUMARALI AYAKKABI İÇİN 19.5 YIL HAPİS

Kararda, Eşref Işık hakkında göçer vatandaşlardan silah zoruyla ayakkabı alması nedeniyle 'nitelikli yağma' suçundan da dava açıldığı belirtildi. Kararda, Işık'ın ayakkabısını aldığı vatandaşa karşı, 'gündüz vakti, silahla, suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla yağma suçu' işlediği belirtilerek, sanığın bu suçtan 19.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Mahkeme heyeti, Eşref Işık ile ilgili karar kesinleştiğinde, suç sırasında kullandığı belirtilen iki ayakkabının imha edilmesine karar verdi.