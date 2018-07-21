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PKK’lı teröristler aile ve istihbaratın iknasıyla teslim oldu

PKK'lı teröristler Şırnak İl Jandarma Komutanlığı istihbarat şubesinin ve ailelerin ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • İHA
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PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünden kopmalar devam ediyor. Teröristler, aileler ve istihbarat birimlerinin iknasıyla örgütten ayrılarak teslim oluyor. Edinilen bilgiye göre, 2015 yılında terör örgütü PYD’ye katılan ve Suriye’de 3 yıl örgüt içinde faaliyet gösteren 2 erkek terörist aileleri ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesinin ikna çalışmaları sonucunda teslim olmaya karar verdi. Teröristlerin ikna olmaya karar vermesinden sonra İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi gerekli tedbirleri alıp çalışmalara başladı. PYD’li teröristler istihbarat şubesi kontrol ve nezaretinde Şanlıurfa'da güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.
 
PYD’li teröristlerin işlemleri devam ediyor.

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