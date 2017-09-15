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PKK'nın kış üstlenmesine yönelik operasyonda bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir mağarada çok sayıda mühimmat bulundu.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Eylül günü ilimiz merkez Oğul köyünün 6 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe'de güvenlik güçlerimizce yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesi için hazırladığı bir mağara tespit edilmiş olup, 5 adet antitank RPG-7 mühimmatı, bin 500 adet biksi mühimmatı, 500 kalaşnikof mühimmatı, 8 kalaşnikof şarjörü, 10 jelikan, 4 adet 500 litrelik su deposu ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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