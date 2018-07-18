Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

PKK'nın mühimmat deposunun yerle bir edilme anı

Türk savaş uçakları 16 Temmuz'da Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdikleri hava akınında PKK'ya ait mühimmat deposunu vurdu.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk savaş uçakları 16 Temmuz'da Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdikleri hava akınında PKK'ya ait mühimmat deposunu vurdu. Vuruş ardından mühimmat deposunda pek peşe patlamalar meydana geldi. 
 
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar resmi twitter hesabından yapılan atışın görüntülerini 'ÇOK ZOR İŞ!' başlığıyla paylaşırken, 'Fil tüfeğiyle karınca vurmak gibi. Tam delikten geçirmişler!' yorumunda bulundu.  
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Putin Fox News´ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

Putin Fox News´ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA