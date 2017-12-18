PKK'nın sözde 'karargahı' başlarına çöktü

Tunceli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, sığınağın bölgede "Karargah" şeklinde kullanıldığı, birçok işlerini burada hallettikleri ortaya çıktı.

Tunceli'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), terör örgütü PKK'nın sığınağını tespit etmesinin ardından Jandarma Komando timlerinin 8 teröristi etkisiz hale getirmesiyle sonuçlanan operasyonun detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, MİT'in başarılı çalışması sonucu Pülümür ilçesi Kızılmescit-Karagöl Dere mevkiinde teröristlerin "Karargah" olarak kullandığı 1 metrelik girişi bulunan yerin altındaki sığınağı tespit edildi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı koordinesinde planlı bir çalışma yapılarak Tunceli ve Bingöl'den Jandarma Komando timleri mağaraya belirli bir mesafede helikopterlerden indirildi. Mağaranın bulunduğu bölgeyi sessiz bir şekilde tamamen saran timlere, İnsansız Hava Aracı da havadan destek verdi. Mağaranın çevresi sarılmasının ardından operasyona başlayan timler "Teslim olun" çağrısı yaptı. Çağrıya teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma başladı. Hem havadan hem karadan ateş altına alınan teröristlerin 8'i de ölü olarak ele geçirildi.

Yeşil listedeki terörist bölgedeki tüm eylemlerin faili

Operasyonda ölü olarak ele geçirilen 8 teröristten birinin başına 1 milyon lira ödül konulan ve İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar Yeşil listesinde yer alan "Ferhat Yılmaz" kod adlı Murat Dağ olduğu ve sözde Pülümür Bağır gücü sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Yeşil listedeki teröristin 12 yıl önce örgüte katıldığı bölgedeki bir çok eylemin talimatını veren ele başlarından olduğu öğrenildi.

"Karargah" olarak kullanılıyormuş

8 teröristin ölü olarak ele geçirildiği sığınağın bölgede "Karargah" olarak kullanıldığı da ortaya çıktı. Kış için 2 ton gıda malzemesi depolayan teröristlerin, terörist kıyafeti dikimi için 10 top kumaş ve 2 dikiş makinesini de sığınağa getirdiği belirlendi.

Tunceli Valiliği de ölü olarak ele geçirilen 8 teröristten 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet radyo tipi telsiz, 1 adet el dürbünü, 30 adet terörist kıyafeti, 300 adet mermi, örgütsel doküman ve kitap ele geçirildiğini de bildirdi.