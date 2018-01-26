PKK'nın üniversite yapılanması davasında karar: 16 sanığa, 9 yıl ile 9 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Sedat Karataş, Muhammed Veysi Adım, Bakır Güçlü, Cumali Yıldırım, Çetin Yıldız, Emrah Kına, Fırat Altun, Mazlum Dönder, Mirsat Kaya, Nurullah Yıldız, Ömer Hayat, Servet Şimşek, Veysel Zengin ile avukatları hazır bulundu, sanıklar Arjin Yüksekdağ, Melike Kaya ve Müjdat Korhan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Avukatlar, müvekkillerinin beraat etmelerini, ceza verildiği taktirde adli kontrol şartlarının uygulanmasını istedi.

Sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Sedat Karataş ile Muhammed Veysi Adım'a 9 yıl, Arjin Yüksekdağ, Bakır Güçlü, Cumali Yıldırım, Çetin Yıldız, Emrah Kına, Fırat Altun, Mazlum Dönder, Melike Kaya, Mirsat Kaya, Müjdat Korhan, Nurullah Yıldız, Ömer Hayat, Servet Şimşek ve Veysel Zengin'e 9 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

- Operasyonlar

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının ardından terör örgütü PKK'nın kırsaldaki kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri öne sürülen HDP'li yöneticilere yönelik 17 Aralık 2016'da 140 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında Kırşehir İl Başkanı D.R'nin de olduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kırşehir, Edirne ve Niğde'de üniversite öğrencilerinin PKK'nın dağ kadrosuna kazandırılmasını sağladığı öne sürülen "Umut" kod adlı örgüt üyesi M.A.B. Şanlıurfa'da, M.A.B'nin örgüte kazandırdığı iddia edilen Ö.S. de Adana'da yakalanarak Kırşehir'de tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında HDP Kırşehir İl Başkanlığı binasındaki örgüt toplantılarına katıldıkları ileri sürülen 16 üniversite öğrencisi ve mezunu yakalanmıştı.