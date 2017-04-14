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Polis alımı ön başvuruları uzatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 20’nci dönem POMEM ön başvuru işlemlerinin 28 Nisan 2017 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

  • İHA
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20’nci dönem POMEM ön başvuru işlemlerinin 3-14 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacağının daha önce duyurulduğu hatırlatılarak, "Ancak ülkemizde yapılacak olan referandum oylaması nedeniyle oluşan hareketlilikten dolayı bazı adayların ön başvuru işlemlerini gerçekleştirememesi ve başvuru süresinin uzatılması ile ilgili olarak yoğun talep gelmesi nedeniyle 20’nci dönem POMEM ön başvuru işlemleri 28 Nisan 2017 tarihine kadar uzatıldı" denildi. 

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