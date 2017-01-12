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Polis duvar yazılarını tek tek sildi

Adana'da asayiş, terör ve narkotik şube ekiplerinden oluşan 450 polisin katıldığı huzur operasyonunda, terör örgütü PKK'yı öven duvar yazılarak tek tek silindi.

  • DHA
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Merkez Yüreğir İlçesi Anadolu Mahallesi'nde huzur operasyonlarına devam eden polis, sokakta gördüğü şüpheli şahısların kimlik kontrolü ve üst aramasını yaptı.

Asayiş ve Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı yaya ve motosikletli timler, bölgede arama yaparken, TEM ekipleri de duvarlardaki terör örgütü lehine yazılan yazıları sprey boya ile sildi.

 
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren uygulamasında 135 şüpheli şahsın kimlik kontrolü, 12 aracın plaka ve tescil kaydı sorgusu yapıldı.
 

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