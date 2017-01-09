Polis hırsızlara göz açtırmadı

Rize Emniyet Müdürlüğü’ne Asayiş Şubesi’ne bağlı Hırsızlık Masası, bir hafta içerisinde 3’ü suçüstü olmak üzere 9 hırsızlık olayını aydınlattı.

Edinilen bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekipleri 2017 yılının ilk haftasında şehir merkezinde gerçekleşen hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarından 3’ü suçüstü olmak üzere 9’unu aydınlattı. Suçüstü yapılan olaylarda gözaltına alınan 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Şartı ile serbest kalan hırsızlık zanlılarından birinin içerisinde 50 bin TL’lik zinnet eşyası bulunan bir çelik kasayı çalmakla suçlandığı, bir diğerinin ise konuttan televizyon çaldığı öğrenildi.