Polis memurunu şok eden hırsızlık
Samsun'da özel bir bankanın ATM'sinde gerçekleşen hırsızlık olayı herkesi hayrete düşürdü. ATM'den para çeken polis, parasını çaldırdı
- İHA
Olay, saat 10.30 sıralarında İlkadım İlçesi'ne bağlı 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, polis memuru olan G.Ş., yakınının cenazesine gidebilmek için sivil kıyafetiyle ATM'den para çekmek istedi. ATM'ye yönelen Polis memuru G.Ş., kredi kartını ATM'ye takarak para çekme işlemlerine başladı. G.Ş., hemen yanı başındaki hırsızı fark edemedi. Para çektiği esnada telefonla konuşan G.Ş.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan hırsız, saniyeler içerisinde ATM'den çıkan paraları alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Telefon görüşmesinin ardından ATM'den paralarının çalındığını farkeden G.Ş., durumu meslektaşlarına bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis her yerde meslektaşlarının parasını çalan hırsızı arıyor.
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