Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Polis, PKK yandaşlarına nefes aldırmıyor

Adana Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallede 350 polisle uygulama yaptı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana polisi, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde terör, uyuşturucuyla mücadele, asayiş ve özel harekat şube müdürlüğünden 350 görevlinin katılımıyla bir uygulama yaptı. Uygulama kapsamında polisler, uzun namlulu silahlarla sokak başlarında, zırhlı araçlar da cadde üzerinde önlem aldı. Polis, uygulamada evlerin duvarlarına yazılan PKK yazılarını da boya ile kapattı. Yapılan uygulamada 375 şahıs, 33 iş yeri, 28 araç, 15 motosiklet sorgulandı. Şahıslara yapılan GBT sorgusunda aranması olanlar gözaltına alındı.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Van'daki hücre evi baskınında 2 terörist böyle öldürüldü

Van'daki hücre evi baskınında 2 terörist böyle öldürüldü

Youtube izleyerek kendi evini yaptı!

Youtube izleyerek kendi evini yaptı!

Denizde dehşet anları

Denizde dehşet anları

Her yere ücretsiz girmenin yolunu buldular

Her yere ücretsiz girmenin yolunu buldular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA