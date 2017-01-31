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Van´da polis ve MİT'ten ortak operasyon

VAN Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT)silah kaçakçılarına yönelik ortaklaşa düzenlediği operasyonda 7 av tüfeği ve 4 tabanca ile mühimmat ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve MİT görevlileri, silah kaçakçılarına yönelik 15 adrese eş zamanlı ortak operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 24 kişiden 17'si düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan 17 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda 7 av tüfeği, 4 tabanca, değişik tabancalara ait 17 şarjör, 150 tabanca fişeği, 150 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabancaların orijinal tabancalara dönüştürülmesinde kullanılan çok sayıda yay, sürgü, namlu ve iğne ele geçirilirken, 30 bin lira da para ele geçirildi.

 

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