Polis yeleği giyerek iş yeri soyan 5 kişi yakalandı

Yenimahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine 7 Eylül günü gelen polis yeleği giymiş kişiler, iş yeri sahibini kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.

Dükkandaki 2 dizüstü bilgisayar, faturalar, senetler ve hesap cüzdanlarını alarak olay yerinden kaçan şüpheliler, daha sonra iş yeri sahibiyle irtibata geçerek aldıklarının karşılığında 1 milyon lira istedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurun durumu polise bildirmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler B.U, Y.K, C.D, E.Y. ve A.D, polis ekiplerince dün yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet çalıntı plaka, 3 metal kelepçe, 4 polis yeleği, 5 adet metal polis rozetli siyah cüzdan, bir siyah tabanca kılıfı, 2 ruhsatsız 7,65 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 12 adet 7,65 milimetre fişek ele geçirildi.

Mağdurlar tarafından teşhis edilen zanlılar, savcılığa sevk edildi.