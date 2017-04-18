Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Polise kafa atan kişi tutuklandı

Denizli'de referandumda oyunun fotoğrafını çekip polise kafa atan kişi tutuklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Denizli'de 16 Nisan referandumunda kullandığı oyun fotoğrafını çektikten sonra sandık görevlileri tarafından uyarılan ve polis tarafından durdurulduktan sonra polise kafa atan Ahmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ahmet K. ile birlikte gözaltına alınan G.B. ve İ.B. ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Kafa attığı polis memurunu kaşından yaralayan Ahmet K. cezaevine gönderilirken, yaralı polis Servergazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
 
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi Reşat Vural İlkokulundaki 2087 No'lu sandıkta oy kullandıktan sonra fotoğrafını çeken, sandık görevlilerince uyarılan ve olaya müdahale eden polislere kafa atan 27 yaşındaki Ahmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 
Ahmet K. ile birlikte göz altına alınan G.B ve İ.B emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
 
Kafa attığı polisi kaşından yaralayan Ahmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine  
gönderildi.
 
Öte yandan yaralanan polis memuru, Servergazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İran yeni savaş uçağı: Qaher F-313

İran yeni savaş uçağı: Qaher F-313

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

'ABD'ye sahte füzeler ile gözdağı verdi'

'ABD'ye sahte füzeler ile gözdağı verdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA