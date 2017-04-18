Polise kafa atan kişi tutuklandı

Denizli'de 16 Nisan referandumunda kullandığı oyun fotoğrafını çektikten sonra sandık görevlileri tarafından uyarılan ve polis tarafından durdurulduktan sonra polise kafa atan Ahmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ahmet K. ile birlikte gözaltına alınan G.B. ve İ.B. ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Kafa attığı polis memurunu kaşından yaralayan Ahmet K. cezaevine gönderilirken, yaralı polis Servergazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi Reşat Vural İlkokulundaki 2087 No'lu sandıkta oy kullandıktan sonra fotoğrafını çeken, sandık görevlilerince uyarılan ve olaya müdahale eden polislere kafa atan 27 yaşındaki Ahmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet K. ile birlikte göz altına alınan G.B ve İ.B emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kafa attığı polisi kaşından yaralayan Ahmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine

gönderildi.

Öte yandan yaralanan polis memuru, Servergazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.