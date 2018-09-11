Polisin elini ısıran oyuncu Civelek hakkında 10 yıl hapis cezası istendi

Aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırınca gözaltına alınan ünlü oyuncu Feyza Civelek hakkında dava açıldı. Olay, geçtiğimiz aylarda 03.30 sıralarında Ortaköy'de meydana geldi. 23 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek, arkadaşı Ecem A. ile aracıyla seyir halindeyken görevli polisler tarafından alkol kontrolü için durdurulmak istendi.

TEKME ATARAK SALDIRDI

Feyza Civelek ile aracını durdurmak isteyen polis arasında tartışma yaşandı. O sırada polisin elini ısıran oyuncu ve yanındaki arkadaşı Ecem A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen oyuncu ve arkadaşı, müracaat savcısına ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, Civelek'in şüpheli olduğu bir iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, Civelek'in polis memurlarına tekme ve yumruk atarak saldırdığı, bir polisin sol elini ısırdığı ve dudağından çekerek yaraladığı, hakaret ettiği ve görevli polisin telefonunu elinden alarak yere atmak suretiyle kırdığı kaydedildi. Civelek hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

'YUMRUKLADI, ŞİKAYETÇİYİM'

İfade veren Feyza Civelek, şöyle konuştu: "Sabah saat 03.30 sıralarında arkadaşım Ecem A. ile birlikte Ortaköy'den eve geçtiğimiz esnada polis bizi durdurdu. Daha sonra bir polis memuru, arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Yanıma iki polis gelerek beni zorla araçtan indirdi. Sinirlendim ve araçtan indim. O sırada polis memuru beni yere yatırdı, bana yumruk attı. ben de tepki verdim. Arkadaşım panik içinde aracıyla oradan ayrıldı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikayetçiyim."

(Sabah)