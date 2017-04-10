Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Polisler Hakkari'de vatandaşa karanfil dağıttı

Polisler Hakkari esnafına ve vatandaşına karanfil dağıttı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 172'nci yıldönümü etkinlikmleri kapsamında  kent merkezindeki esnaf ve yoldan geçenlere karanfil dağıttı.


Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 172'inci yıldönümü etkinlikleri kapmasında kent merkezindeki esnaf ve yoldan geçenlere karanfil dağıttı. Polisin bu davranışından memnun olan esnaf, ekiplere teşekkür etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti’nin final şarkısı büyük ses getirdi

AK Parti’nin final şarkısı büyük ses getirdi

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA