Polisler Hakkari'de vatandaşa karanfil dağıttı
Polisler Hakkari esnafına ve vatandaşına karanfil dağıttı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 172'nci yıldönümü etkinlikmleri kapsamında kent merkezindeki esnaf ve yoldan geçenlere karanfil dağıttı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 172'inci yıldönümü etkinlikleri kapmasında kent merkezindeki esnaf ve yoldan geçenlere karanfil dağıttı. Polisin bu davranışından memnun olan esnaf, ekiplere teşekkür etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.