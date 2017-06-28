Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Ponzi' yöntemiyle dolandırıcılığa rekor ceza talep edildi

Bursa’da, taktığı peruklarla kılıktan kılığa giren ve yüzlerce kişiyi “ponzi” adı verilen yöntemle dolandırarak 13 milyon TL’lik vurgun yaptığı iddia edilen kadına, 798 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa, İzmir ve İstanbul illerinde çok sayıda vatandaşın dolandırılması üzerine harekete geçti. Polisin uzun soluklu takibi neticesinde, yüzlerce kişiden şu ana kadar tespit edilen toplam 13 milyon TL’lik vurgun yaptığı iddia edilen Arzu M. isimli kadın dolandırıcı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı. Bursa ve civar illerde yüzlerce mağduru “ponzi yöntemi” ile dolandırdığı iddia edilen Arzu M.’nin üzerinde sahte kimlik ve ehliyet, aracın içerisinde 18 adet peruk, dövizle bir miktar Türk parası ele geçirildi. Dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarından da aranan Arzu M.'nin, tanınmamak için her olayda farklı peruk taktığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından dolandırıcı kadın sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

798 yıla kadar hapsi isteniyor

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Arzu M. hakkında soruşturmayı tamamladı. Arzu M. hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘kamu görevlisi ile ilişkisi olduğunu bahisle dolandırıcılık’ suçlarından her mağdur için 7 ile 14 yıl arasında hapis cezası talebiyle dava açıldı. 57 mağdurun olduğu davada 798 yıla kadar hapsi istenen dolandırıcı kadın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ayvacık sahilinde denizde ürküten görüntü

Ayvacık sahilinde denizde ürküten görüntü

Arabanızı temiz ve düzenli tutmanın 11 yolu

Arabanızı temiz ve düzenli tutmanın 11 yolu

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti... Sırrı 17 yıl sonra ortaya çıktı

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti... Sırrı 17 yıl sonra ortaya çıktı

II. Abdülhamid'in yüz milyonlarca dolar parası vardı

II. Abdülhamid'in yüz milyonlarca dolar parası vardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA