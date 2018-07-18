Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Prime Day'in başlamasıyla Amazon'un sitesinde teknik sorunlar yaşanırken, kullanıcılar siteye erişimde güçlük çekti

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği 'Prime Day' bu yıl teknik sorunlarla başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amazon'un her yıl "Prime" üyelerine milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu "Prime Day" dün ABD'nin doğu bölgesi yerel saatine göre 15.00'te (TSİ 22.00) başladı.
 
"Prime Day"in başlamasıyla Amazon'un sitesinde teknik sorunlar yaşanırken, kullanıcılar siteye erişimde güçlük çekti.
 
Amazon'un internet sitesinin açılmasında sorunlar yaşanırken, bazı tüketiciler satın almak istedikleri indirimli ürünlere ulaşamadıklarını bildirdi.
 
Kullanıcılar yaşadıkları sıkıntıları Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerine taşırken, teknik sorun doğu bölgesi yerel saatine göre 22.00'ye (TSİ 05.00) kadar devam etti.
 
Amazon, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı müşteriler alışverişte güçlük yaşıyor. Bu sorunu hızlıca çözmek için çalışıyoruz. Prime Day'in ABD'deki ilk saatinde, geçen senenin aynı dönemine göre müşteriler daha çok ürün sipariş etti." ifadelerine yer verildi.
 
Satışların 3,4 milyar dolar olması öngörülüyor
Şirket, geçen yıl 30 saat süren "Prime Day"de yaklaşık 2,4 milyar dolarlık satış yaparken, bu yıl "Prime Day" ise 36 saat sürecek.
 
ABD'li analiz firması Coresight Research'e göre, bu yıl satışların geçen yıla göre yüzde 42 artarak 3,4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Almanya´da Türk iş yerine silahlı saldırı: Başörtülü kasiyere doğrultarak tetiğe bastı

Almanya´da Türk iş yerine silahlı saldırı: Başörtülü kasiyere doğrultarak tetiğe bastı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA