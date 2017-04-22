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Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Manisa'daki depremler 6 şiddetinde hissedildi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'da bugün meydana gelen depremlere ilişkin, 'Depremler ana şok niteliğinde olup, 5 büyüklüğünde olmasına rağmen, 6 şiddetinde hissedilmiştir. Bu iki deprem, İzmir'deki faylardan bağımsızdır ve bu fayları tetiklemeyecektir.' dedi.

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Prof. Dr. Sözbilir, Manisa'da meydana gelen iki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, Selendi depreminin dış merkez lokasyonları Rahmanlar ile Güre Fay Zonu arasında yoğunlaştığını, Şehzadeler ve Selendi depreminin birbirinden bağımsız ve farklı fay zonları boyunca geliştiğini belirtti.

İki depremin merkez üssü arasında yaklaşık 125 kilometre mesafe olduğuna işaret eden Sözbilir, Şehzadeler'de son zamanlarda meydana gelen depremlerin Manisa Fayı’nın doğu segmenti ile bu segment üzerindeki sintetik ve antitetik fayların kırılmasıyla meydana geldiğini aktardı.

Sözbilir, şu bilgileri verdi:

"Saat 17.21’de oluşan 5.0 büyüklüğündeki deprem ana şok niteliğindedir. Depremler 5 büyüklüğünde olmasına rağmen, 6 şiddetinde hissedilmiş ve bazı binalarda hasar meydana gelmiştir. Manisa fayında, geçmişte 7 büyüklüğünde depremler yaşandı. Bugün Manisa'da olan depremler ana şok niteliğinde olup 5 büyüklüğünde olmasına rağmen 6 şiddetinde hissedilmiştir. Bu iki deprem, İzmir'deki faylardan bağımsızdır ve bu fayları tetiklemeyecektir."

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