PTT’den mailleri açmayın uyarısı
Kargo takibi yapanların virüslü maillerle tuzağa düşürülmesi üzerine PTT’den uyarı geldi.
Şirketin marka ve logosu kullanılarak hazırlanmış ve kişilerin kimlik bilgilerine ulaşılmasını sağlayan ‘oltama mailleri’n açılmamasını isteyen yetkililer, ‘Farklı iletişim kanallarıyla şirkete ulaşan geri bildirimler neticesinde, müşterilerimize PTT marka ve logosu kullanılarak hazırlanmış mailler gönderildiği anlaşılmıştır. Söz konusu e-postalarda yer alan linklerin açılması sakıncalıdır. Konu hakkında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne bildirimde bulunulmuştur’ dedi.
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