PYD'nin kuryeliğini yaptığı belirtilen Suriyeli Mahmud El Muhammed Şanlıurfa'da yakalandı anlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nden, yasa dışı yollarla ülkesine geçmeye çalışan ve terör örgütü PYD'nin kuryeliğini yaptığı belirtilen Suriyeli Mahmud El Muhammed, üzerinde sahte iki kimlikle yakalandı.