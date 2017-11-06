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Recep, Tayyip, Erdoğan'dan güzel haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verildiği Recep, Tayyip, Erdoğan kardeşlerin hayatını kaybettiği haberleri asılsız çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında Başbakan iken Şanlıurfa'da ziyaret ettiği çadır kentte fotoğraf çektirdiği üçüz bebekler Recep, Tayyip ve Erdoğan'ın Harran kampındaki fotoğrafları paylaşıldı.

Paylaşımda "Suriyeli üçüzler Recep, Tayyip, Erdoğan’ın öldüğü haberleri doğru değil. Harran kampında anne babalarıyla gayet mutlu bir hayat sürüyorlar" ifadeleri yer aldı.

ÖLDÜKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Suriyeli üçüzlerin İdlib'in güneyindeki Kefer Secne bölgesinde misket bombalı saldırıda öldükleri iddia edilmişti.

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