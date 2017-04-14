Referanduma giderken piyasalar canlanıyor

Türkiye siyasetinin referandumdan çıkacak karara göre nasıl şekilleneceği, hem orta ve uzun vadede ekonominin gidişatı hem de kısa vadede Türk varlıklarının performansı açısından önemli olacak.

GETİRİSİ EN YÜKSEK OLAN İKİNCİ PARA BİRİMİ

Merkez Bankası'nın faizleri yukarı çekmesiyle birlikte Türk Lirası'nın diğer gelişmekte olan para birimlerine karşı getirdiği kazanç Arjantin Peso'sundan sonra en yüksek seviyede seyrediyor.

Türk Lirası'nın ima edilen 1 yıllık getirisi yüzde 12.

Dolar-lira opsiyonlarında bir aylık ima edilen oynaklığın Ocak ayından beri en yüksek seviye olan yüzde 18.6'ya çıkmasını ise piyasalarda referandum sonrasına dair oynaklık beklentisinin olduğu şeklinde yorumluyor.

Özellikle Pazartesi günü Avrupa piyasaları kapalı olacağı için işlem hacminin düşük seyredecek olması, oynaklığın yüksek olmasına sebep olabilir.

TÜRK LİRASI %2-3 DEĞER KAZANABİLİR

İsviçre bankası UBS, son raporunda piyasaların referandumdan 'Evet' kararının çıkacağına yönelik fiyatlama yaptığını, böyle bir durumda Türk Lirası'nın bir ay içinde yüzde 2-3 değer kazanabileceğini söylüyor.

UBS son raporunda aynı zamanda Türkiye'de hisse senetleri piyasasının referandumdan sonra Türk Lirası'nın performansına bağlı olarak şekilleneceğini belirtiyor.

OCAK AYINDAN BERİ TÜRK LİRASI PERFORMANSI %25 ARTTI

Raporda, uluslararası piyasalarda işlem gören ve içinde Borsa İstanbul'dan şirketlerin hisselerini barındıran MSCI (Morgan Stanley Capital International) Türkiye endeksinin dolar cinsinden performansının Ocak ayının başından beri yüzde 25 yükseldiği aktarılıyor.

Ancak bu durumun, MSCI Türkiye endeksinin Türk Lirası cinsinden performansı ile MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi karşılaştırıldığında, Türk Lirası'nın yaşadığı büyük değer kaybıyla ilişkilendirilebileceği vurgulanıyor.

BORSADAKİ YABANCI PAYI SON 1.5 YILIN ZİRVESİNDE

Borsa İstanbul'da yabancıların takas toplamı içerisindeki payının yüzde 64'ün üzerinde seyretmesi, Türk varlıklarının gideceği yön açısından yabancı yatırımcının hareketini önemli kılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre geçen hafta yabancıların (yurt dışında yerleşik kişiler) net 116 milyon dolarlık hisse senedi aldığı görülüyor.

Böylelikle borsadaki yabancı payı son 1.5 yılın zirvesine çıktı.

Yabancılar aynı zamanda geçen hafta 487,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satın aldı.