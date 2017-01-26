Anadolu Yayýncýlar Derneðince yapýlan yazýlý açýklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý'nda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun'un Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan onaylandýktan sonra referanduma gidileceði anýmsatýldý.

Bunun yönetim sistemi açýsýndan tarihi bir adým olduðuna iþaret edilen açýklamada, bu adýmla ilgili kamuoyunu bilgilendirmenin, medyanýn görevi olduðu belirtildi.

1961 ve 1982 anayasalarýnýn demokratik olmadýðýnýn ifade edildiði açýklamada, "Askeri darbeler sonucu hazýrlandýklarý için militarist ve devletçi yönü, her müessesesinde öne çýkmaktadýr. Millet adýna egemenliði kullanacak makam TBMM olmaktan çýkarýlmýþ, askeri ve bürokratik vesayeti devam ettirecek 'yetkili organlar' icat edilmiþtir. Bundan kurtulmanýn yolu, Cumhurbaþkanlýðý sistemidir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Yayýncýlar Derneði Genel Baþkaný Burhan ise AA muhabirine yaptýðý açýklamada, ülkenin koalisyonlardan kurtulacaðýna dikkati çekerek, Türkiye'nin yýllarca koalisyonlarla yönetildiðini, koalisyonun ekonomik kriz, gaz kuyruðu, yað kuyruðu anlamý taþýdýðýný ifade etti.

Koalisyonlar döneminde ülkenin küçüldüðünü, tek parti iktidarlarýnda ise büyüdüðünü vurgulayan Burhan, "Cumhurbaþkanlýðý sistemi, yönetimde istikrarý getireceði için büyümeye katký saðlayacaktýr. Artýk ülkemizde hükümet sorunu olmayacaktýr. O nedenle biz de 'evet' diyoruz." deðerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'ye uygun bir sistemdir"

1971 muhtýrasýndan 12 Eylül 1980 darbesine giden yolda 12 hükümet kurulduðunu anýmsatan Burhan, bu dönem istikrarýn saðlanamadýðýný, hatta cumhurbaþkaný bile seçilemediðini, cumhurbaþkaný seçilemeyince darbe yapýldýðýný ifade etti.

Cumhurbaþkanlýðý sistemine geçilirse ülkenin siyasi istikrarsýzlýklardan kurtulacaðýnýn altýný çizen Burhan, þunlarý kaydetti:

"Krizlerden söz edilmemesi, herkesin ve her kurumun görev ve sorumluluklarý içinde hareket etmesi, taþlarýn yerli yerine oturmasý, sözde deðil özde demokrasinin yerleþmesi, hukukun üstünlüðünün vazgeçilmez ilke olarak hem gönüllere hem de kurumlara yerleþmesi için milletin yönetime el koymasý zorunludur. Bu da ancak Cumhurbaþkanlýðý sistemi ile mümkündür. Milletin yürütme ve yasama organlarýný ayrý oylarla belirleyebilmesi, temsilde adaletin, yönetimde istikrarýn saðlanmasý, milletvekillerinin halka karþý sorumluluðunun artmasý, ekonomiye güvenin artmasý, erken seçimlerle ülkenin yorulmamasý, dýþ politikada yetki karmaþasýnýn önlenmesi için Partili Cumhurbaþkanlýðý Sistemi, Türkiye'ye uygun bir sistemdir.

Türkiye artýk istikrarlý bir yönetim ile geleceði planlayabilmek istiyor, Türkiye'nin kendisine uyan bu sistem ile hýzlý kalkýnmasýnýn önü açýlmýþ olacaktýr. Bu yüzden 320 Anadolu medyasýný temsilen Anadolu Yayýncýlar Derneði olarak yapacaðýmýz yayýnlar ve kampanyalarla bizler de Anayasa referandumu sürecinde tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet referandumda yeni anayasaya 'evet' diyoruz."