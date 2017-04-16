Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Referandumda gelinlikle oy kullandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde düğünü referandum gününe denk gelen Fadime Demirel, törenin ardından gelin arabasıyla okula gelerek oyunu kullandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kutluhallar köyündeki gelin alma töreninden sonra genç çiftten gelin Fadime Demirel, iki heyecanı birlikte yaşadı. Damat İsmail Demirel, eşi Fadime Demirel’i baba evinden alır almaz oy kullanmak için sandık başına götürdü. Evlilik kararlarını çok önceden aldıklarını söyleyen gelin Fadime Demirel,”Yuva kurduğum bu güzel günde gelinliğimle referandumda oy kullanmak bana ayrı bir heyecan kattı. Bu benim hayatımda güzel bir anı olarak kalacak. Oyumu kullandım, artık eşimle birlikte Manisa’daki evimize gideceğiz. Çünkü eşim oyunu orada kullanacak’" diye konuştu.
 
Çiçeği burnunda Demirel çifti, daha sonra Manisa’daki yuvalarına hareket etmek üzere köyden ayrıldılar.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Partili başkana silahlı saldırı

AK Partili başkana silahlı saldırı

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Referandumda oy kullanırken yapılması gerekenler

Referandumda oy kullanırken yapılması gerekenler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA