Regaip Kandili yurdun dört bir yanında manevi coşkuyla yaşandı

Selimiye'de Regaip Kandili coşkusu

Edirneliler, kandil dolayısıyla Mimar Sinan’ın "Ustalık eserim" dediği ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan asırlık Selimiye Camisi ile kentteki diğer camileri doldurdu.

Namaz kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Devrek’te Regaip Kandili coşkusu

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlar üç ayların başlangıcı ve yılın ilk kandili olan Regaip Kandilini coşku içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadılar.

İlçedeki camilerde yapılan organizasyonlarda Kur’an-ı Kerim Tilavetlerinin yanı sıra mevlitler ve dualarla vatandaşlar maneviyatı doyasıya yaşamanın mutluluğuna eriştiler

Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara hitap eden Devrek Merkez Ulu Cami İmam Hatibi Muharrem Karaca, "Bizleri en güzel şekilde yaratıp sayısız nimetlerini ikram eden Yüce rabbimize sonsuz Hamd-ü senalar olsun ki, İlahi rahmet ve bereketin, ihsan ve mağfiretin son derece arttığı yen bir üç aylar mevsimine daha kavuşmuş oluyoruz. Halkımızın arasında üç aylar olarak bilinen ve manevi iklim, hicri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu gecede inşallah Regaip Kandilini idrak etmek bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu aylar içerisinde bulunan sırasıyla Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi’ni ve on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi idrak etmiş olacağız. Regaip Kandili Hz. Allah’ın (c.c)kullarına pek çok iyilik ve ihsanda bulunduğu, sevap ve rahmetin bolca verileceği itibar ve rağbet gösterilmesi gereken öneli bir gecedir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) üç aylar ile ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır.” “Allah’ım Recep ve Şaban’ı bizlere mübarek kıl ve bizi Ramazana yetiştir” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım Ramazan da ümmetimin ayıdır” Kutlu bir zaman dilimi üç aylarda yapılan ibadet, iyilik, hayır-hasenat ve yardımların mükafatı diğer zamanlara göre kat kat fazladır. Sair vakitlerde bire on sevap verilirken, üç aylarda bunun bire yüz, bire yedi yüz ve bire bin katına çıkartılacağı bildirilmektedir. Bu itibarla üç ayları ilahi bir fırsat olarak görüp, azami derecede istifade cihetine gidilmelidir. Bu cümleden olarak önce bir nefis muhasebesi yapmalı, Allah’a (c.c.) karşı görevlerimizi ne derece yerine getirebileceğimizi gözden geçirmeliyiz. Hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmayıp, asıl hayattan ahret alemi olduğu hususu da unutulmamalıdır. Bu vesile ile Yüce Milletimizin, muhterem Devrekli hemşerilerimizin ve değerli personelimizin mübarek Regaip Kandilini ve Üç Aylarını tebrik eder, bu kutlu mevsimi tüm insanlığın kurtuluşuna vasıta kılmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim “ dedi.

Düzenlenen programın ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Regaib Kandili Diyarbakır’da dualarla ihya edildi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camii’nde İl Müftülüğü tarafından Regaip Kandili münasebetiyle program düzenlendi. Akşam namazının hemen ardından başlayan programda ilk olarak cami imamı tarafından Regaip Kandili’nin önemine ilişkin hutbe okundu. Hutbenin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Cami çevresi doldu taştı

Cami içerisi ve çevresi geceyi dua etmek isteyen ailelerle doldu, taştı. Aileler çocuklarıyla birlikte hem akşam yemeklerini yedi, hem de cami içerisinde dualar etti. Camiye gelen vatandaşlardan Remziye Şen, “Bugün geldik Hz. Süleyman Camii’ne dua etmeye. Bugün çok güzel bir gündür. Üç ayların başıdır. Allah hepimize hayırlı kapılar açsın” dedi.

Camiye gelen bir diğer vatandaş Gülcan Yılmaz ise, dua etmek için geldiklerini ve hayırlısını dilediklerini ifade etti.

Regaip kandilinde şehitler için dua

Kahta ilçesinde Anadolu Ebusadık İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Regaip Kandili münasebetiyle mevlit okunarak, tüm şehitler ve gaziler için dualar edildi.

Programda konuşan Kahta Ebusadık Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Doğan, “Regaip Kandili münasebetiyle kendi okulumuzda bir program yaptık. Programda şehitlerimiz, gazilerimi ve tüm İslam alemi için dua ettik. İnşallah Türkiye, tez zamanda huzura kavuşur. Allah, askerlerimize güç ve kuvvet versin, devletimize zeval vermesin. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrenciler tarafından şiirler okudu, ezgiler söyledi.

Eyüp Sultan’da Regaip Kandili coşkusu

Regaip Kandili nedeniyle İstanbullular, Eyüp Sultan Camisine gelerek dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Vatandaşların akşam namazından sonra camiye akın etmesi drone ile havadan görüntülenirken, Eyüp Sultan Camii’nin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırması ile taçlandırıldı. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.

Eyüp Sultan Camisine annesiyle gelerek dua eden Sevda Gül Pehlivan adlı çocuk, “Annemle, ablamla, kardeşimle dua etmeye geldim. Herkesin yüzü gülsün diye dua ettim” dedi.

Regaip Kandili’nde dua etmek için gelen Şükrü Arıcı adlı vatandaş ise, “Bütün İslam aleminin Regaip Kandili kutlu olsun. Bütün İslam alemine ve Türk askerine Allah kolaylık versin. Allah Recep Tayyip Erdoğan’a güç kuvvet ve sağlık sıhhat versin. İnşallah huzurlu bir şekilde 3 ayları geçirmeyi nasip etsin” diye konuştu.