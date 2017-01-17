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Reina katliamcısının yakalandığı evdeki incelemeler tamamlandı

Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir Masharipov'un yakalandığı Esenyurt'taki dairede polis incelemesi sona erdi.

  • İSTANBUL (AA)
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Polis ekipleri dün akşam başlatılan operasyon sonrası inceleme yaptıkları dairenin bulunduğu siteden ayrıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 6 saat inceleme yaptıkları dairenin kapısının kırılmış olduğu görüldü.

Ekipler dün akşam Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirleyerek düzenledikleri operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov ile biri Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın olmak üzere 5 kişiyi gözaltına almıştı.

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