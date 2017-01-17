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Reina saldırganı böyle yakalandı

39 kişiyi katleden Reina katliamcısı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Reina saldırganını yakalamak için yapılan operasyondan ilk görüntüler

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Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyonda oğlu ve Kırgız arkadaşıyla birlikte yakalandı. Saldırganın yakalanan eşi sonrası kaçamadığı tahmin ediliyor

Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırgan polisler tarafından yakalandı.

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta bir sitede düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Reina saldırganını yakalamak için düzenlenen operasyondan ilk görüntüler

Reina saldırganını yakalamak için düzenlenen operasyondan ilk görüntüler

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