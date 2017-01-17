Reina saldırganı böyle yakalandı
39 kişiyi katleden Reina katliamcısı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Reina saldırganını yakalamak için yapılan operasyondan ilk görüntüler
Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyonda oğlu ve Kırgız arkadaşıyla birlikte yakalandı. Saldırganın yakalanan eşi sonrası kaçamadığı tahmin ediliyor
Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırgan polisler tarafından yakalandı.
Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta bir sitede düzenlenen operasyonla yakalandı.
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