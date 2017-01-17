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Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirildi

Esenyurt'ta yakalanan Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirildi.

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  • İSTANBUL (İHA)
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Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov sağlık kontrolü için getirildiği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasında sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.
 
  Yılbaşı gecesi Ortaköy’de bulunan Reina isimli gece kulübünde 39 kişiyi katleden Abdulgadir Masharipov ile birlikte 5 şüpheli Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan Reina saldırganı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına getirildi. Sağılık kontrolünün ardından beyaz bir araca bindirilen saldırgan tekrar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hastanenin çevresine çok sayıda polis sevk edildiği ve yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

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