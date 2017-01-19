Reina saldırganının Rakka’ya kaçış planı ortaya çıktı
Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov'un Rakka'ya kaçış planı ortaya çıktı. Teröristin yakalandığı Esenyurt'taki adresten önce Silivri'ye ardından da Çanakkale'ye geçeceği öğrenildi. Çanakkale'de bir gece kalacağı öğrenilen teröristin İzmir'e ardından Hatay'a, oradan da Rakka'ya kaçmayı planladığı belirtildi.
- İHA
İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalanan Abdulkadir Masharipov ile Iraklı Ali Jameel Mohammed'in İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.
Ege üzerinden Rakka'ya kaçış güzergahı
Terör ve istihbarat uzmanları tarafından yapılan sorgulamalarda teröristin Rakka'ya kaçış planı ortaya çıktı. Teröristin Esenyurt'ta kaldığı evi kiralayan terör örgütü DEAŞ üyesi Iraklı Ali Jameel Mohammed'in verdiği ifadeye göre, Abdulkadir Masharipov'un Esenyurt'taki adresten önce Silivri'ye ardından da Çanakkale'ye geçeceği öğrenildi. Çanakkale'de bir gece kalacağı öğrenilen teröristin İzmir'e ardından Hatay'a, oradan da Rakka'ya kaçacağı ortaya çıktı.
Silahın Konya'dan geldiği belirlendi
Öte yandan Reina saldırısıyla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekiplerinin, teröristin kullandığı kalaşnikof marka silahın Konya'dan Zeytinburnu'na geldiğini tespit etti. Teröristin silahları Zeytinburnu'nda bir çanta içerisinde aldığı öğrenilirken, terörle Mücadele ekiplerinin silahı teröriste ulaştıran şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.
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